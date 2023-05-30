شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" قصة نجاح مصرية.. تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.. إنشاء مشروعات صغيرة بقيمة 3.2 مليار جنيه ضمن برامج الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة الريفية.. و«التضامن»: التصنيع الغذائى وإنتاج الألبان أبرز المشروعات.

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