شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: نستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، إن اليوم مهم للغاية بالنسبة للتحالف الوطني للعمل الأهلى، حيث تم تدشين مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين في محافظة بنى سويف .

وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن التحالف تنفذ مبادرة 600 ألف باب رزق التي تن الإعلان عنها من خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني ، حيث نستهدف توفير 100 ألف فرص عمل جديدة و500 ألف فرصة دعم لقطاع الزرعة خلال عام 2023 .

وتابعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، :"نقوم بعمل مجموعة من الشركات ضمن مؤسسات التحالف المختلفة، واستهدفنا عدد من الأسر التي تحتاج لزيادة الدخل والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا وندرس مطالب الأسر التي تحتاج لفرص عمل ".