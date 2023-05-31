شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الشبكة مستقرة ولن نلجأ لتخفيف الأحمال مهما ارتفع معدل الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة رغم ارتفاع معدلات اﻻستهلاك، وتخطى اﻷحمال على الشبكة الـ30 ألف ميجا وات، كاشفا أن مركز التحكم القومى لن يلجأ لتخفيف اﻷحمال من خلال قطع التيار على المواطنين مهما زادت اﻻستهلاكات.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاحتياطى بالشبكة بلغ تجاوز الـ16 ألف ميجا وات عندما بلغت اﻷحمال 30 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل ضعف استهلاكات المواطنين، لافتا إلى أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة وانتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار حمزة إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 56 ألف ميجا وات، مؤكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ31 الف ميجا وات فى وقت الذروة، متوقعا وصول الحمل الأقصى فى وقت الذروة اليوم إلى 29 ألف ميجا وات.

وقال حمزة إن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ10 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يتجاوز إلى 20 ألف ميجا وات خلال فصل الشتاء، ويصل إلى 16 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.