شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 31/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:21
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:19 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:07
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:34 م
وقت صلاة العشاء 9:01 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:58
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