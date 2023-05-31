شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 7 ملايين طن أسمدة على المزارعين فى 3 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أضاف القصير أنه تدعيماً لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.
3- متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري يتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ الجمعية من الأسمدة.
4- بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.
5- تشكيل غرفة مركزية لمتابعة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات.
6- جار التعاقد مع شركة لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
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