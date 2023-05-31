شكرا لقرائتكم خبر عن كن صديقًا للبيئة واعرف طرق حماية الشاطئ من مخلفاتك البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر
وكالة حماية البيئة بالأمم المتحدة تؤكد أن استهلاكنا للبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة خرج عن السيطرة، حيث تم دفن 27 مليون طن من البلاستيك، وإعادة تدوير 3 ملايين فقط.
وهنا فإنه للجميع المسؤلية فى المشاركة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة التي ننصحك بها، وأهمها البعد عن أى منتج يكون تغليفها بلاستيك واللجوء للمنتجات المصنوعة من مواد طبيعية، واستخدام الشنط القماش بدلا من الأكياس البلاستيك
كما يمكنك أيضا معرفة كيفية إعادة تدوير المنتجات واستخدامها بدلا من إلقائها فى القمامة لتكلف الدولة مبالغ طائلة للتخلف منها.
ونحن على أعتاب الصيف وجميعنا يرتب إجازاتهم السنوية للمصيف والاستمتاع به، لكن حتى تستمتع لا تساهم فى ترك مخلفاتك على الشواطىء من الأكياس البلاستيك حتى لا تضر بالكائنات البحرية، ولا تدفنعا فى الرمال فتضر بالتربة، فقط قلل من استخدامها واللجوء للأغلفة الورقية، والأوانى الصديقة للبيئة.
يمكنك أيضا أن لا تلجأ للماكولات السريعة وعبوات الغذاء البلاستيكية فهى تشكل حجم مخلفات بلاستيك خطر على البيئة، ويزيد من المخلفات التى لا تتحلل.
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