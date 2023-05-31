شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حياة كريمة تساهم فى حل مشاكل القرى البعيدة بسبب الانقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الاكثر احتياجا ستلعب دورا هاما فى تطوير و رفع مستوى الخدمة المقدمة لاهالى الصعيد بالنسبة للكهرباء و بعد انتهاء المبادرة ستصبح جودة الخدمة مثل المدن الكبرى و القاهرة.

وشدد وزير الكهرباء ، على القطاع مستمر في تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل عام وبالصعيد بشكل خاص، لحين أن يحصل المواطن فى القرى والمدن البعيدة على خدمة بنفس الجودة التى يحصل عليها المواطنين بالقاهرة الكبرى.

وقال شاكر، إن شركات مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظات الصعيد، موضحا أن إجمالى القدرات المتاحة لمحافظات الصعيد حاليا تصل إلى 12 ألف ميجا وات.