أخبار مصر

إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى المدارس الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى المدارس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، فى المدارس الأسبوع القادم فى المدارس، وذلك بعد اعتمادها نهاية الأسبوع الجارى من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

 

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم يوم الثلاثاء 23 مايو، وبدأ الطلاب الامتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

 

وفى السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، بعد إعلانها على موقع المديرية. 

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة. 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا