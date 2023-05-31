شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: المرحلة الثانية لحياة كريمة تضم 1600 قرية بتعداد سكانى 21 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد البيان المالي المقدم من الحكومة عن السنة الجديدة 2023/2024 إلى مجلس النواب، حجم الأعمال التي ستنفذها مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية، إذ تُغطى 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة.

وأشارت "الحكومة" إلى رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات أولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740 كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسى، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

وفي مجال تطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات تنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، أوضح البيان المالي للحكومة أنه تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف (5) مليار جنيه لـمشروعات حياة كريمة، ويجرى توزيع الاعتمادات على الـمُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لـمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج الـمحلي الإجمالي.

يشار إلى أن الحكومة خصصت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالي مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليارا و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التي تفي أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذلك تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس.