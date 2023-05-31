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شكرا لقرائتكم خبر عن 62% من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إنشاء المجلس الأعلى لتطوير التعليم، ايد غالبية القراء مطالب إنشاء المجلس الأعلى لتطوير التعليم.
وأيد 62% من القراء مطالب إنشاء المجلس الأعلى لتطوير التعليم ، بينما عارض 38 % من القراء مطالب إنشاء المجلس الأعلى لتطوير التعليم.
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