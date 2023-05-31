شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتظلم على نتيجة رابعة ابتدائى فى الجيزة؟.. 20 جنيها رسوم المادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وذلك لمدة 15 يوما.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي.

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيتها، علما بأن في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور في مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حبث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الإثنين.