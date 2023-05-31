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مواعيد المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية2022

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمس هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد المتقدمين المتخلفين عن حضور المقابلات الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ونشرت الهيئة مواعيد التقدم كالآتى:

 

أولًا: يوم السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.

 

ثانيًا: يوم الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات "القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".

 

ثالثًا: يوم الإثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجى جامعات "الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".

 

ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية. 

 

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

 

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

 

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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