شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية2022 والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: يوم السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.
ثانيًا: يوم الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجي جامعات "القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".
ثالثًا: يوم الإثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحًا لخريجى جامعات "الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".
ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
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