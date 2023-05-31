شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 390 حالة إشغال خلال حملات مكبرة بالطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الطالبية حملات مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والأكشاك والمحال التجارية من الطريق العام بعدد من المناطق، استجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملات تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية، عن رفع 190 حالة إشغال متنوعة من شوارع "العريش، وسهل حمزة، وجعفر، وضياء، وزهني، والمحولات، بالإضافة إلى رفع 200 حالة إشغال متنوعة خلال حملة بالقطاع الجنوبي بشوارع "استوديو مصر، والعروبة، وضيف الله، والثلاثيني، والعمدة، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي.

يُذكر أن حي الطالبية شن مؤخرا حملة حملة إشغالات مكبرة بشوارع "الهرم، والتعاون، وجعفر، وضياء، ورمسيس، وترسا" بالقطاع الشمالي، أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.