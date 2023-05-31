شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على دعم منظومة النظافة بسوق السمك الحضارى بالمنيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب، وذلك بعد افتتاحه الأسبوع الماضي في إطار تعاون المحافظة مع الوكالة الألمانية Giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية.

والتقى محافظ الجيزة خلال جولته بالسوق الجديد عددا من الباعة وأصحاب البائكات، والمواطنين المترددين على السوق، واطمأن على سير العمل وانتظام حركة البيع والشراء والتزام الباعة بأماكنهم المخصصة وبالأسعار المحددة.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي النظافة بالسوق، الحفاظ على أعمال التطوير ودعم منظومة النظافة بورديات إضافية.

يُذكر أن السوق الجديد تم تصميمه بشكل حضارى ليضم 143 باكية بيعية مجهزة بكافة الإمكانيات ومصممة وفق أحدث الطرز، بالإضافة إلى مبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، وغرف إدارية لمراقبة حركة البيع والشراء داخل السوق وإحكام السيطرة عليه.