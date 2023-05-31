شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة للتحقيق ومجلس التأديب.. اعرف عقوبة الغش فى امتحانات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، العقوبات المقررة على ضبط حالات الغش فى امتحانات الجامعات وذلك لتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أى محاولات للغش وفيما يلى ننشر العقوبات والاجراءات المتخذة فى حالة ضبط حالات غش بامتحانات نهاية العام الجامعى وذلك تزامنا مع انطلاق ماراثون الاختبارات على مستوى الجامعات:-

وتنص المادة على أن ضبط الطالب في حالة تلبس بالغش أو الشروع في الغش، يتم سحب ورقة الأسئلة والإجابة وتحرير محضر غش مع التحفظ علي أداة الغش وإحالته مباشرة للتحقيق معه، ويسمح له بدخول باقي أيام الإمتحانات مع حجب نتيجته لحين صدور قرار بالحرمان في مقرر او أكثر او في جميع مقررات الفصل الدراسي طبقا لقرار مجلس تأديب الطلاب.