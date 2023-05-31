شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تفتتح معرض "المصرية" ضمن فعاليات الاحتفال بشهر أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة معرض "المصرية " للمنتجات الحرفية والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويقام المعرض بمناسبة الاحتفال "بشهر أوروبا"، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر.

شارك فى حفل الافتتاح والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير عمر أبو عيش رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وعدد من الشخصيات العامة وسفراء وسفيرات دول الإتحاد الأوروبي.

استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع السفير كريستيان بيرجر؛ وبالشراكة والتعاون المثمر والدائم بين المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبى فى دعم ومساندة المرأة المصرية فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال إقامة معارض لعرض المنتجات الحرفية للسيدات المصريات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "احتفالنا اليوم بالسيدات المصريات الأيقونات والرائدات فى مختلف المجالات واللاتى فتحن الطريق للأجيال القادمة من الفتيات لتحقيق احلامهن، ويمثلن مصدر الهام عظيم لهن"، وتابعت " لقد أصبحت احلام المرأة المصرية حدودها السما ولم يعد هناك أبواب مغلقة أمامها ووصلت لأعلى المناصب بسبب الارادة السياسية الداعمه والمساندة للمرأة"، مشيرة إلى أن المرأة اذا لم تحصل الآن على الحقوق التى طالما سعت للحصول عليها فإن الأمر سوف يكون صعب فيما بعد".

وأشارت إلى أن القيادة السياسية فى مصر تؤمن بشكل حقيقى بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن على كامل حقوقهن.

ووجهت رئيسة المجلس الشكر للسفير عمر أبو عيش على دعمه ومساندته للمرأة المصرية وللمجلس، كما وجهت التحيه للدكتور على مصيلحى لمشاركته فى افتتاح المعرض.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى حديثها بتوجيه الشكر للسفير كريستيان بيرجر والسيدة قرينته وكل من ساهم فى تنظيم هذا المعرض المتميز الذى يضم سيدات من محافظات مختلفة يقدمن منتجات حرفية متنوعة.

جدير بالذكر أن معرض" المصرية " ضم منتجات حرفية من 20 محافظة و7 رائدات أعمال وتصميمات لازياء متنوعة، ويتكون من أربعة أقسام: جناح لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التى ينظمها المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تمثل 20 محافظة من محافظات حياة كريمة، وتم خلاله تقديم عرض حى لحرفة الديكوباج على الأطباق برسومات تراثية وفرعونية.

كما يضم جانب جناح لخريجات التدريبات الحرفية التى ينظمها المجلس ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى وذلك بمحافظات( المنيا، الغربية، الأقصر، البحيرة )، وقد تنوعت المنتجات ما بين النحاس والملابس ومنتجات من الشاسيهات المعدن واكسسورات المنزل والشنط من المكرمية بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من ثوم وبصل وصلصة ومخلل.كما تضمن عرضين حيين لفن المكرمية والكروشية.

‎ كذلك شاركت 7 عارضات من قاعدة بيانات رائدات الأعمال بادارة تنمية مهارات المرأة لعرض منتاجاتهن التى تنوعت ما بين )منسوجات التلى ومواد تجميل عضوية وحقائب تم اعادة تدويرها من مخلفات الأجولة وجلاليب شرقية وحلى والكروشية وحقائب جلدية).