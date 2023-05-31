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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 6.5  جنيه

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 ‎جنيه

 

‏-البصل الأبيض ب 14.75جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 8  جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10 جنيهات . 

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

 

بامية 30 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس   بـ 8.5 جنيه.  .

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15  جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيه.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .

 

-الموز البلدى 15 جنيها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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