شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المباحثات مع فلسطين هى أول مباحثات رسمية فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة نظيره الفلسطينى الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، مضيفا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن المباحثات هى أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، مساء أول أمس الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذى يزور مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطنى، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطينى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.