شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على قوانين الأرصاد الجوية وحماية المخطوطات وغرف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من القوانين بعد موافقة مجلس النواب منها قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. وصدق الرئيس السيسى. على القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

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