شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 25 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد تم إصداره وفقا لما يلى:-

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدني وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها في الفقرة ، الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون الطيران

المدنى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.