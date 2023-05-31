سامح شكرى لوزير خارجية فلسطين: نتابع بقلق الأوضاع فى الأراضى المحتلة.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء، وزير خارجية فلسطين رياض المالكى الذى يزور القاهرة ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد اشتية رئيس وزراء فلسطين فى زيارته الرسمية الحالية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على متابعة مصر بقلق بالغ للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد فى وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينى، بالتزامن مع توالى اقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلى، ومن بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض فى هذا الصدد ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية فى مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما فى ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسى الأخير والمشاركة فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجارى، وذلك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة تحريك عملية السلام. كما أبرز شكرى الدور الذى تضطلع به مصر فى ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطينى وفقًا للمحددات التى تم التوافق عليها فى الاتفاقات السابقة ذات الصلة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن وزير خارجية فلسطين حرص من جانبه على إطلاع الوزير شكرى على تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة وما يعانى منه أبناء الشعب الفلسطينى من ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال، معربًا عن تقدير فلسطين البالغ للدور المصرى التاريخى والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب رياض المالكى عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع نظيره المصرى خلال المرحلة القادمة من أجل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيدًا عن سياسة العنف والاجراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.