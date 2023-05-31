شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات.

وثمن محافظ القاهرة دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها على إقامة العديد من الفاعليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع .

انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.

وعلي هامش الماراثون، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتفقد دراجات مشروع “زود … دخلك”، بالتعاون مع طلبات، والذي يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة في جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة في مصر من أجل تحسين دخلهم و جودة حياتهم.