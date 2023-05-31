اعتماد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وتقدم الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه زكريا عمران، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور ممدوح محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فؤاد عزام، مدير وحدة الجودة بالكلية، بالتهاني لجميع أسرة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق؛ بمناسبة اعتمادها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

كما أوضح " عميد الكلية " أن انضمام كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق إلى الكليات الأخرى المعتمدة، يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويعد إضافة مهمة حقيقية تضاف لرصيد الجامعة.