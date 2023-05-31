شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية بعد تشغيل قطار جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل قطار تالجو جديد بداية من غد الخميس، مما يضيف مواعيد جديدة لقطار التالجو، حيث سيعمل القطار يوميا ذهابا وإيابا من وإلى الإسكندرية، وفى النقاط التالية نعرض مواعيد وأسعار قطار التالجو على خط القاهرة الإسكندرية.

المواعيد اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/6/2023.

سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و 2022/ 2024 ) يومياً بين (القاهرة / الإسكندرية ) والعكس بنفس مواعيدهم الحالية.

سيتم تشغيل قطار 2022 (الأسكندرية / القاهرة ) من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات.

مواعيد القطار قيام من القاهرة الساعة 8 صباحا ويصل الإسكندرية 10.30 ولا يتوقف فى محطات الا محطة سيدى جابر فقط.

قيام القطار من الإسكندرية الساعة 7 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9.35 صباحا.

أسعار القطار، للدرجة الأولى 200 جنيه والدرجة الثانية 150 جنيه.

وتتميز قطارات تالجو بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة.

كما أن قطار تالجو مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.