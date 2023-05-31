شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر مهتمة بتحقيق السلام المستدام فى ربوع أفريقيا رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أشرف سويلم، مُساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية الورشة، على محورية العلاقات الإفريقية فى سياسة مصر الخارجية، واهتمام مصر بتحقيق السلام المستدام فى ربوع القارة فى ظل الترابط بين تحديات السلام والتنمية والاحتياجات الإنسانية فى عدد من دول القارة، مشيرا إلى أن هذا هو الأمر الذى ستدفع به مصر فى إطار ريادة ملف بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية وكذا رئاستها الحالية لرئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة التنمية الأفريقية.

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