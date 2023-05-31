شكرا لقرائتكم خبر عن صور أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة وذلك بعد اعتماد النتيجة من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حيث اعتمد محافظ القاهرة منذ قليل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 85.1 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالب وطالبة حضر منهم 184352 طالب وطالبة ونجح 156799 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9 % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3% .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 159 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.