شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فائزًا من جامعة القاهرة بجوائز الدولة.. والخشت يهنئ الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة، الفائزين بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2023، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة النيل الدكتور على الدين هلال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية، كما فاز الراحل الدكتور محمد عنانى الأستاذ بكلية الآداب بجائزة النيل فى الآداب.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة ومن خريجيها بجائزة الدولة التقديرية، في مجال العلوم الاجتماعية كل من ‌‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والكاتب الصحفي الاستاذ صلاح سالم من خريجي جامعة القاهرة، وفي مجال الأداب الصحفية الروائية الأستاذة هالة البدري، وفي مجال الفنون الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة.

وفاز من أساتذة جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية كل من الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، والدكتورة هناء محمد الجوهري بكلية الآداب.

كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة نيرة محمد إبراهيم محمد شوشة بكلية الآداب، وفي مجال العلوم القانونية والاقتصادية فرع عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي الدكتورة نهى سامي صبحي محمود عمر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة القاهرة لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات، والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.