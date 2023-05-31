شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 350 حالة إشغال خلال حملات مكبرة جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال التجارية والمنشآت التجارية والباعة من الطريق العام، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت الحملات مناطق خلف محكمة الجيزة وشارع عباس السيد بساقية مكي ومحيط ميدان الجيزة وشوارع يافع بن يزيد وقرة بن شريك والأهرام أعلى نفق عباس وشارع همدان من الأهرام.

وأسفرت الحملات على مدار يومين عن رفع 350 حالة إشغال وإزالة أكشاك ومنشآت مقامة بالمخالفة دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.