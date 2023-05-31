شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم أمام الرئيس السيسى: لدينا آلية لانتقاء المعلمين.. ولم يعد هناك "واسطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على وجود آلية محكمة لدى الدولة المصرية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية وانتقاء الأفضل.

جاءت كلمة الوزير خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والانتاج الحربي، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم قامت بتغيير لائحة القانون 155 وأصبح هناك اختبار يجري بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهذا لم يكن منصوصاً عليه فى القانون قبل ذلك مع ضرورة اجتياز التدريبات المطلوبة طبقاً للائحة .

وأوضح "حجازى"، أنه تم كذلك إعداد بنك أسئلة فى الجهاز المركزي بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالى وأساتذة كليات التربية ، مضيفاً : أصبح المتقدم بقدم أوراقه عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويجرى الامتحانات على اللاب توب أو الكمبيوتر بصورة مميكنة فى 5 تخصصات بينها التخصص الأكاديمي والتربوي والثقافة العامة والسمات الشخصية والمكون اللغوي والجزء التكنولوجي أو المهارات التكنولوجية .

وقال وزير التربية والتعليم، إن المسابقة التى تم طرحها لتعيين 30 ألف معلم تقدم لها 140 ألف وبدلاً من الاختيار لجميع مراحل التعليم تم اختيار مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولي لسد العجز بتلك المراحل ، مضيفاً : أن 110 ألف متقدم أوراقهم سليمة وذلك من إجمالى المتقدمين و البالغ عددهم 140 ألف ودخل الامتحان 95 ألف واجتاز الاختبار فى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حوالى 28 ألف .

ووجه وزير التربية والتعليم حديثه للمعلمين الذين سيتم اختيارهم فى المسابقة، قائلًا: "لازم تكونوا فخورين بعد اجتياز كل تلك الاختبارات لتصبح معلم فى التربية والتعليم .. كما أنه لم يعد هناك أى نوع من الواسطة والإجراءات جميعها تتميز بالحوكمة".

وأضاف "حجازى" أن الوزارة بعد حصولها على النتيجة من الجهاز المركزي تم اجراء برنامجين تدريبين للمعلمين الذين تم اختيارهم أولهما تأهيل تربوي للتعلم النشط لمدة 4 أيام والآخر برنامج تدريبى فى اللياقة البدنية والذهنية والسمات الشخصية وبعض المهارات الأخرى المطلوبة للمعلم وتأهيل كشف الهيئة والمعلومات العامة حول المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة كنوع من الولاء والانتماء المطلوب للمعلمين معرفته عن الدولة .

وأشار وزير التربية والتعليم أنه بعد اجتياز تلك البرامج يأتى دور الأكاديمية العسكرية المصرية حيث سيتم إجراء الاختبارات الطبية والرياضية للمتقدمين، مؤكدًا أن آلية اختيار المعلمين فى مصر أصبحت تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفء دون واسطة أو تدخل بشري من أى شخص فى الاختيار .

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.