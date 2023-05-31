شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ أردوغان بفوزه فى الانتخابات الرئاسية التركية لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم جامعة الدول العربية بأن الأمين العام أحمد ابوالغيط قد بعث بخطاب تهنئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لولاية جديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أعرب خلال رسالته عن أمله في تعزيز العلاقات العربية التركية خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.