شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترسل خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعامة الدراسي الحالي 2022/2023، مشددة على ضرورة التنبيه علي موجه عام المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي بالالتزام بأجندة النشاط الصيفي.

وأشارت الوزارة إلى أن، أجندة النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي 2022/2023، كالتالى:

- شهر يوليو 2023 : الأسبوع الأول إعادة تدوير المستهلكات والمخلفات.

ـ الأسبوع الثاني تنفيذ بعض المشروعات الطبيعية والمشروعات الصناعية.

ـ الأسبوع الثالث تنفيذ وجبات متوازنة في بعض الوجبات السريعة.

ـ الأسبوع الرابع تنفيذ خلية نحل من بواقي الأخشاب.

- شهر أغسطس 2023: الأسبوع الأول تنفيذ قطعة فنية باستخدام بعض غرز التطريز .

ـ الأسبوع الثاني زراعة بعض نباتات الزينة والأسبوع الثالث تنفيذ حقيبة الاسعافات الأولية من خامات البيئة المتاحة والتدريب علي محتوياتها.

ـ الأسبوع الرابع طلاء خلية النحل السابق تنفيذها.

ـ شهر سبتمبر 2023: تصفيات لاختيار أفضل منتج من منتجات النشاط الصيفي من "المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلى"