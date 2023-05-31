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التعليم ترسل خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعامة الدراسي الحالي 2022/2023، مشددة على ضرورة التنبيه علي موجه عام المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي بالالتزام بأجندة النشاط الصيفي.

 

وأشارت الوزارة إلى أن، أجندة النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي 2022/2023، كالتالى: 

 

- شهر يوليو 2023 : الأسبوع الأول إعادة تدوير المستهلكات والمخلفات.

 

ـ الأسبوع الثاني تنفيذ بعض المشروعات الطبيعية والمشروعات الصناعية.

 

ـ الأسبوع الثالث تنفيذ وجبات متوازنة في بعض الوجبات السريعة.

 

ـ الأسبوع الرابع تنفيذ خلية نحل من بواقي الأخشاب. 

 

- شهر أغسطس 2023: الأسبوع الأول تنفيذ قطعة فنية باستخدام بعض غرز التطريز .

ـ الأسبوع الثاني زراعة بعض نباتات الزينة والأسبوع الثالث تنفيذ حقيبة الاسعافات الأولية من خامات البيئة المتاحة والتدريب علي محتوياتها.

ـ الأسبوع الرابع طلاء خلية النحل السابق تنفيذها.

 

ـ شهر سبتمبر 2023: تصفيات لاختيار أفضل منتج من منتجات النشاط الصيفي من "المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلى"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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