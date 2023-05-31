فيديو يوثق لحظة استعراض المتهمين بسيارة نصف نقل وتعريض المواطنين للخطر في بدر

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالقيادة وهو جالس أعلى الباب الأمامى وأخر متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة ، حال سيرها بدائرة قسم شرطة بدر ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

محمد يوسف

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