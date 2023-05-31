شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" «المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. «التعليم العالى» تعلن تشكيل فريق لبحث مشروع إنشاء المجلس.. ضياء رشوان: جلسات استثنائية لأى موضوع يطرح على الساحة.. جلسة «الأعلى للتعليم» تؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة فى الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطنى. اقرأ فى العدد أيضا.. - أكرم القصاص يكتب: مسارات عربية بديلا عن الصراع والاستقطاب - أكرم القصاص يكتب: مسارات عربية بديلا عن الصراع والاستقطاب - "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفلسطينى: مصر ستظل داعما قويا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.. رئيس الوزراء: لدينا ثقة فى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المزيد من أطر التعاون المشترك بين مصر وفلسطين - شركات المقاولات المصرية فى قلب الأسواق العربية والأفريقية.. المشروعات القومية منحتها قدرة فائقة على المنافسة.. وشراكات جديدة مع المقاولات - شركات المقاولات المصرية فى قلب الأسواق العربية والأفريقية.. المشروعات القومية منحتها قدرة فائقة على المنافسة.. وشراكات جديدة مع المقاولات السعودية لتنفيذ مشروعات داخل المملكة - المونوريل يستعد للانطلاق نهاية 2023 - أجراس الكنائس.. صوت الوطنية المصرية فى الأفراح والأحزان.. صوت الوطنية المصرية فى الأفراح والأحزان - أجراس الكنائس.. صوت الوطنية المصرية فى الأفراح والأحزان.. صوت الوطنية المصرية فى الأفراح والأحزان



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