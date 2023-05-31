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«المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. غدا باليوم السابع

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" «المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. «التعليم العالى» تعلن تشكيل فريق لبحث مشروع إنشاء المجلس.. ضياء رشوان: جلسات استثنائية لأى موضوع يطرح على الساحة.. جلسة «الأعلى للتعليم» تؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة فى الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطنى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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