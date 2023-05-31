شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: آلية اختيار المعلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم واضحة وشفافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن ملف التعليم أمن قومي لمصر وعلى رأس أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى أن تطوير التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وتطوير المنظومة شهدت خطوات مكثفة على مختلف أوضاع المناهج والمباني.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الاعلامية عزة مصطىفى، أنه يتم تطوير أداء المعلمين في أطار الاستكمال المسابقة لضم معلمين جدد، مشددا على أنه كان لابد من وجود آلية واضحة وشفافة لالتقاط أفضل العناصر تضيف لها الجديد.

وتابع: "كمسابقة الـ30 الف معلم وما حدث من لقاء اخير بين الرئيس السيسي والمعلمين المجتازين الاختبارات هو اخر خطوة من خطوات التحاق المعلمين"، موضحا أن الاختبارات تمت بشكل الكتروني دون تدخل العنصر البشري ولدينا 28 ألف اجتازوا الاختبارات وهم مؤهلين للوظيفة.