شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوف يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد قليل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فور اعتماد النتيجة اليوم، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي للمحافظة ومديرية التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور في مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، كما تم إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الإثنين.