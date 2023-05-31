شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يهدى ولى العهد سيفا هاشميا عمره أكثر من 100 عام بمناسبة زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه بحضور قرابة 4 آلاف مدعو.

والسيف الذي أهداه ملك الأردن لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ونقش على السيف آية قرآنية كريمة "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).



ملك الأردن يهدي ولي العهد سيفا هاشميا

وبدأت مراسم الزفاف الرسمية لحفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وفقا للعادات والتقاليد الأردنية، بحمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني.

وأقام الأمير عمر بن فيصل حمام العريس – بحسب إعلام أردني - للأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة الأردنية في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس، أو أحد أصدقائه المقربين. وصاحب المنزل هو من يقوم بدعوة العريس، ويتعمم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة.

وعادة ما يكون حمام العريس في المملكة الأردنية قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهارا للزفاف وتكون إما غداء أو عشاء، كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

ونشر ولي العهد الأردني صورا لها من حمام العريس عبر حساباته الرسمية معلقا: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة .. كفيتو ووفيتو."

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، إلى مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

ويعرف العشاء في هذه المناسبات بالمملكة الأردنية باسم "القرا"، الذي يقدّم فيه المنسف؛ وهو الطبق التقليدي الأشهر في الأردن.

و"القرا"؛ وليمة العرس جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة.