شكرا لقرائتكم خبر عن جون بولتون لـ"القاهرة الإخبارية": الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن خيار السلام غير متاح بين روسيا وأوكرانيا في ظل الظروف الراهنة، وعلى أوكرانيا تحقيق النصر العسكري من خلال الهجمة المضادة المخطط لها، وهو ما سيغير الموقف على أرض الواقع.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الهجمات المضادة الأوكرانية ستبدأ في أي وقت وأن أوكرانيا ليس لديها أي دوافع لبدء التفاوض.

وأوضح أن الصين تقوم بسرقة الحقوق الفكرية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وتورطت في ممارسات تجارية غير سليمة، وتحاول فرض سياستها من خلال التهديدات الموجهة إلى تايوان وبعض دول الجوار، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تهدد استقرار منطقة الباسيفيك، ولكن الصين هي من تحاول زعزعة استقرار المنطقة.

وتابع أن أزمة تايوان يجب أن تسلك المسار السلمي مشيرًا إلى أن المسار العسكري الذي تنوي الصين أن تسلكه في هذه الأزمة سيؤدي إلى أزمة عالمية كبرى، وأن الشعب التايواني له الحق في اختيار مستقبله.