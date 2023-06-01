شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات التالجو يوميا على خط "القاهرة - الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد، بداية من اليوم الخميس، قطارات التالجو الجديدة يوميا على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس بنفس مواعيدهم الحالية، وأرقام القطارات "2023/ 2025 و 2022/ 2024"، كما يتم قيام قطار 2022 (الإسكندرية / القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي.



مواعيد تالجو

وأكد هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى انطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وتتميز قطارات تالجو بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة.

كما أن قطار تالجو مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار، حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.