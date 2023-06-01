شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: المشروعات القومية ضرورة حتمية.. وأزمة الدولار في طريقها للحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر وصلت لمرحلة كادت تنفجر على نفسها، لولا تنفيذ المشروعات القومية ممثلة في مشروعات الطرق والإنجازات القومية الكبرى، والمدن الجديدة.

وأوضح كرم جبر، خلال حواره ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية كانت ضرورة حتمية ولا بديل عنها، مشيرا إلى أن أزمة الدولار في طريقها للحل، وترجع للعجز الكبير بين الصادرات والواردات.

وتابع: "الدولة لديها خطة لزيادة المكون المحلي في المشروعات المختلفة، وهذه نقطة هامة جدًا"، مؤكدا أن حل أزمة الدولار سيحدث في ظل اعتماد كثير من المشروعات المختلفة على المكون المحلي، مع زيادة كبيرة في الصادرات المصرية، معقبًا:" المسألة عاوزة صبر شوية، وياما عدينا بمشاكل وأزمات ولكن نجحنا في تجاوزها".