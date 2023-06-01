شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الأزهر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أمس الأربعاء انتهت أعمال التصحيح، ويجرى الآن أعمال الرصد، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023.