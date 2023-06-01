شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات توطين الصناعات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات توطين الصناعات الاستراتيجية بأياد مصرية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات توطين الصناعات الاستراتيجية بأياد مصرية. وأيد 88% من القراء مطالب زيادة مخصصات توطين الصناعات الاستراتيجية بأياد مصرية، بينما عارض 12% من القراء مطالب زيادة مخصصات توطين الصناعات الاستراتيجية بأياد مصرية



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