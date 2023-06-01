شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: لا زيادة فى رسوم المكتبات بالجامعة.. وبرامج جديدة بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات الأجنبية المرموقة، وأشاد المجلس بحصول كلية الإعلام على الاعتماد الدولي، وحصول كلية الطب البيطرى على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، كمركز مرجعي دولي بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 للأمانة العامة ومركز الجامعة لضمان الجودة للعام التسع على التوالى، ووافق المجلس على صرف 6 ملايين و500 ألف جنيه لمستشفى قصر العينى الفرنساوى لأعمال الصيانة العاجلة للمصاعد والتكييفات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس جامعة القاهرة بصدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة نجلاء رأفت عميدًا لكلية الآداب، والتي أدت القسم أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة.

وكرم الدكتور محمد الخشت، خلال مجلس الجامعة، كلا من الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري لجهودها المتميزة مع فرق العمل ووكلاء الكلية والتى أدت إلى حصول الكلية على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH”‎‎ كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، لجهودها البارزة مع فرق العمل والوكلاء في النهوض بالكلية وحصولها على الاعتماد الدولي لجميع برامجها الدراسية من مؤسسة AQAS الألمانية، كما وجه الشكر للدكتورة ليلى عبد المجيد لدورها البارز في الحصول على الاعتماد الدولي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع اللجنة العليا للامتحانات، والالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، والاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم ومتناسبة مع وقت الامتحان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، وأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب، مشددًا على ضرورة سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، وسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعدتصحيحها و مراجعتها ورصدها.

وناقش المجلس مقترح دعم مهارات الابتكار وتسجيل براءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى بعض المقترحات الخاصة بجائزة الدكتور طه حسين.

ووافق المجلس على صرف مبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه لمستشفى قصر العيني الفرنساوي للصرف على عمليات الصيانة العاجلة للمصاعد والتكييفات.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شمال غرب الصين للفنون التطبيقية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، كما وافق المجلس على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على كل من مذكرة التفاهم بين كلية العلوم وكلية الدراسات العليا للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا بجامعة كانازاوا باليابان في مجالات البحوث والتعليم والتدريب، والتعديلات الخاصة بمذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وجامعة باريس سيتيه بمستشفى بوجون ومعهد تيودور بلهارس، كما وافق مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة هاينان بالصين في مجالات البحوث والتعليم والتدريب.

كما وافق المجلس على المشاركة بعدد من المنح الدراسية من كلية طب الفم والأسنان في المؤتمر العالمي "أفريقيا هيلث" والذي من المقرر إقامته في القاهرة خلال شهر يونيوالجارى، وإضافة برنامج دبلوم هندسي في تخصص هندسة الطاقة الحرارية الأرضية بلائحة كلية الهندسة، وإنشاء درجة الماجستير المهني في التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة بكلية العلوم، واللائحة الخاصة بدرجة دكتوراه فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي في التخصصات الواردة باللائحة الداخلية بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، وإضافة مقرر التفكير النقدي لطلاب دبلومات كلية الآثار بمرحلة الدراسات العليا ليصبح مقررا إجباريا على جميع طلاب الدبلومات بالكلية.

وأقر المجلس تعديل بعض المواد الخاصة ببرامج الدكتوراه بلائحة البرامج الإضافية الجديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآثار، وتعديل بعض المواد الخاصة ببرامج الماجستير والدكتوراه بلائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، كما أقر اللائحة الأساسية لمركز التحول الرقمي ونظم الإدارة الإلكترونية للتدريب المهني والاستشارات الفنية بكلية الآداب.

ووافق المجلس على الشراكة بين جامعة القاهرة وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة"، ووزارة التربية والتعليم الفني، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وجامعات "عين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والزقازيق والأزهر" بشأن التعاون المشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية DAISY Multimedia Publications" " وذلك بالتنسيق مع الجايكا لتنفيذ المشروع.

ووافق المجلس على تحويل مقرر القضايا المجتمعية إلى مقرر إلكتروني بكل الكليات، وأقر تعديل شروط القيد في برنامج الماجستير المهني في المراجعة الداخلية بكلية التجارة.

كما أقر المجلس لائحة المكتبات الجامعية بعد عمل بعض التعديلات بهدف تشجيع الطلاب على التثقيف والقراءة داخل المكتبات.

وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقارير لجنة الإسكان والملامح الأخيرة للانتهاء كلية من المشروع، وأشاد المجلس بدور لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق ومحافظ الجيزة سابقًا، والتى تتولى إدارة المشروع باقتدار رغم كل المصاعب التي تواجه بين حين وأخر.

ووافق مجلس الجامعة على تغير مسمى مركز جامعة القاهرة لخدمة المجتمع ليصبح مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية.

كما وافق المجلس على مقترح بتعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بكلية الحقوق، وأقر التعاقد مع الشركة المصرية للأدوية بهدف وجود أكثر من مورد للأدوية. كما أقر مجلس الجامعة زيادة مكافآت النشر الدولي في إطار الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي بجامعة القاهرة والنهوض بها.