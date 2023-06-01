شكرا لقرائتكم خبر عن 16 خطوة تحميك من الحوادث المرورية أثناء ظهور رياح مثيرة للأتربة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
-منع السرعات الزائدة على الطرق للحد من انزلاقها ووقوع الحوادث
- يجب السير بسرعات منخفضة و تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.
- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.
- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.
- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.
- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.
- عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.
- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.
- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.
- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.
-عدم الرعونة في القيادة لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار
-التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
-يجب استخدام الإشارات الدالة وتجنب توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز