شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 37 درجة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس ،حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة ، ليسود مائل للحرارة علي أنحاء المحافظة ،وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 37 درجة ،والصغرى تسجل 25 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الاسكندرية



درجات الحرارة اليوم والطقس المتوقع علي الاسكندرية



درجات الحرارة بالإسكندرية اليوم