شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية فى المديريات والإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام يكون فى المديريات التعليمية والإدارات، موضحة أن كل مديرية تحدد توقيت زمنى لتقديم الطلاب تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية مع تطبيق الخطوات المطلوبة منها سداد الرسوم المقررة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة.

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.