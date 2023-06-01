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هيئة الدواء تحذر من التعرض المباشر للشمس.. وخبير: تسبب شيخوخة الجلد

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القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء من التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، لما له من مخاطر صحية على الجلد.

 

وقالت هيئة الدواء المصرية : يجب وضع واقي الشمس قبل 30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس​، كما يجب أن يغطي واقي الشمس جميع أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مع تجنب ملامسته للعين.

 

وأوضحت هيئة الدواء أن تكرار وضع واقي الشمس كل ساعتين أو أقل (بعد السباحة أو التعرق الشديد حتى عند استخدام واقيات شمس ذات خاصية مقاومة للماء)​ ويجب أن يكون عامل الحماية كبير حسب طبيعة الجلد 

 

ومن جهته قال الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة المنيا إن قضاء وقت طويل فى الشمس بسبب العمل أو ممارسة يشكل خطورة علي صحة الجلد وتابع : 75 % من شيخوخة الجلد تحدث نتيجة التعرض الكبير والمتكرر للشمس وتابع : سرطان الجلد يحدث بسبب الشمس، مشيرا إلي أن أى وقاقى شمس مكتوب علية درجة حماية فوق 50+ يصلح للوقاية من الشمس مضيفا الكريمات تصلح للبشرة الجافة والوقيات الرشاشة تصلح للبشرة الدهنية.

 

وأضاف الفكهانى يمكن التعرض للشمس بعد وضع الواقيات الشمسية بنصف ساعة وتجدد كل ساعة للاشخاص مثلا في المصيف وكل ساعتين لكل من يعمل في الشمس مباشرة مشيرا إلي أن بعض أنواع الكريمات قد تسبب حبوب الشباب لانها توضع علي بشرة دهنية تتسبب فى غلق المسام.

 


الدكتور حسن الفكهانى استاذ الأمراض الجلدية في كلية طب جامعة المنيا

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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