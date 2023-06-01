شكرا لقرائتكم خبر عن محمد موسى رئيساً لمصر للطيران للخطوط الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين انعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار إيهاب الطحطاوي الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.

وكان الطيار محمد موسى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قبل توليه المنصب الجديد.