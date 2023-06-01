شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى موسكو: حرص روسى على خصوصية المقاصد السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثلو الشركات الروسية على خصوصية المقاصد السياحية المصرية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ لـ السائحين الروس، وتطلعهم لاستمرار زيادة معدلات السياحة الروسية لمصر حتى تستعيد معدلاتها التقليدية المرتفعة.

وصرح سفير مصر لدى موسكو نزيه النجاري بأن السفارة المصرية في روسيا حريصة على متابعة ملف السياحة الروسية إلى مصر بشكلٍ حثيث وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة في القاهرة

والتقى عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة بمقر السفارة المصرية مع ممثلي كبرى شركات السياحة الروسية وذلك خلال زيارته الحالية لموسكو لبحث سبل تعزيز السياحة الروسية الوافدة لمصر، بحسب بيان للسفارة المصرية في موسكو.

ووفقًا لبيان سفارة مصر لدى موسكو، أكد عمرو القاضي خلال اللقاءات على ما توليه مصر من اهتمام بزيادة معدلات السياحة الروسية لمصر والتي طالما تبوأت مكانة خاصة في سوق السياحة المصري.

بحسب سفارة مصر في موسكو، تناول اللقاء إستراتيجية الهيئة لتنمية السياحة في مصر، موضحا ان تلك الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور وأسس، ابرزها سن التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار فى القطاع السياحى، وزيادة الاستثمارات في البنية الاساسية المرتبطة بالسياحة، والعمل على سبل تحسين تجربة السائح في مصر، وتنويع المقاصد والأنشطة السياحية، بما يجذب قطاعات مختلفة من السياحة الروسية لمصر.