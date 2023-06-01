شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الرسم التوضيحى لتحويلات السيارات قبل غلق شارع الهرم بسبب مترو المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور مجموعة من التحويلات المرورية ووضعت رسوم ولوحات ارشادية لها قبل قيامها بغلق لشارع الأهرام بشكل كلى أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لتسليم النصف الثانى من أعمال محطة مترو أنفاق المساحة بدء من غد الجمعة، مع إجراء تحويلات مرورية منعا لزحام السيارات .

وتشمل تحويلات الإدارة العامة لمرور الجيزة لمنع الزحام وعلى حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبوالخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين، ثم الدخول يساراً بشارع العشرين، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

وقال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة ستقوم باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية" مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديداً بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع المحطة بالكامل إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023م وحتى انتهاء الأعمال.



















