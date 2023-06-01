شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر تعلن انطلاق الفيلم الوثائقى "خطوة عزيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر، إطلاق الفيلم الوثائقى (خطوة عزيزة) الذى يقص مسار العائلة المقدسة ورحلتها فى أرض مصر، وذلك اليوم الخميس الموافق 1 يونيو عام 2023.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، التى يتم فيها إنتاج فيلم وثائقى عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر، من قبل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، حيث اهتم المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في الكنيسة بإصدار هذا العمل، بالتعاون مع الآباء أصحاب النيافة مطارنة وأساقفة أبرشيات ومناطق محطات مسار العائلة المقدسة في مصر.

واستعدت الكنيسة للاحتفال بهذا الحدث الهام متفردة بمشاركتها شقيقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصرح قدس الأب الربان أن هذا الفيلم يعد المبادرة الأولى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، كهدية للكنيسة الشقيقة، إذ يوجد اهتمام شديد من قبل كنيسة أنطاكية بهذا الحدث الفريد.